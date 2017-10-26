Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0107 RUR   0.0294 GBR   2.2553 TRY   0.4527

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 12° 17° 28 Окт 14° 19° 29 Окт 13° 22°

Бизнес и законодательство 26.10.2017 15:59

ЕС с 2009г оказал азербайджанским компаниям финансовую поддержку на 222 млн евро

Европейский Союз в 2009-2017гг оказал азербайджанским компания финансовую поддержку на общую сумму 444 млн манатов, сообщает пресс-служба офиса ЕС в Азербайджане.

«Начиная с 2009 года Евросоюз оказал 14 тыс. азербайджанским компаниям финансовую поддержку на 444 млн манатов (222 млн евро)», - сказано в сообщении.

«Евросоюз оказывает в Азербайджане местным компаниям поддержку в виде финансовой, образовательной помощи, а также в вопросах организации экспорта на новые рынки посредством инициативы EU4Business», - отмечается в сообщении.

В Эстонии 26-27 октября с участием представителей Азербайджана проходит IV бизнес-форум Восточного партнерства, посвященный усилению бизнеса, развитию цифровых экономик, а также налаживанию связей между предпринимателями Евросоюза и стран Восточного партнерства.

Форум является основным мероприятием, проводимым в рамках подготовки к V Саммиту Восточного партнерства, которое пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана Баку и Брюссель в конце октября продолжат обсуждения по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана Азербайджан является важным партнером для ЕС - Хан Беллард проведет обсуждения с руководством Азербайджана в рамках подготовки к саммиту Восточное партнерство Азербайджан заинтересован в скорейшем завершении переговоров по стратегическому соглашению с ЕС - Алиев В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]