ЕС с 2009г оказал азербайджанским компаниям финансовую поддержку на 222 млн евро

Европейский Союз в 2009-2017гг оказал азербайджанским компания финансовую поддержку на общую сумму 444 млн манатов, сообщает пресс-служба офиса ЕС в Азербайджане.

«Начиная с 2009 года Евросоюз оказал 14 тыс. азербайджанским компаниям финансовую поддержку на 444 млн манатов (222 млн евро)», - сказано в сообщении.

«Евросоюз оказывает в Азербайджане местным компаниям поддержку в виде финансовой, образовательной помощи, а также в вопросах организации экспорта на новые рынки посредством инициативы EU4Business», - отмечается в сообщении.

В Эстонии 26-27 октября с участием представителей Азербайджана проходит IV бизнес-форум Восточного партнерства, посвященный усилению бизнеса, развитию цифровых экономик, а также налаживанию связей между предпринимателями Евросоюза и стран Восточного партнерства.

Форум является основным мероприятием, проводимым в рамках подготовки к V Саммиту Восточного партнерства, которое пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Р.Бабаев