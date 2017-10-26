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СНГ 26.10.2017 16:11

Путин призвал повысить безопасность Рунета

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, использующих его в преступных целях.

"Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, если для этого потребуется - принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, какие именно. При этом подчеркну, речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах", - заявил Путин на заседании Совбеза РФ.

Путин подчеркнул необходимость строго соблюдения и уважения конституционного права на получение и распространение информации.

"Но, как и в других демократических странах, мы должны бороться с тем и с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан", - сказал Путин.

Он напомнил, что в текущем году была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду, правоохранительные органы и спецслужбы стали гораздо чаще выявлять пресекать деятельность вербовщиков в террористические группы, в том числе в ряды запрещенной в РФ ИГ.

"Также жестко в рамках закона нужно действовать в отношении других лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]