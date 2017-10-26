Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0107 RUR   0.0294 GBR   2.2553 TRY   0.4527

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 12° 17° 28 Окт 14° 19° 29 Окт 13° 22°

СНГ 26.10.2017 16:25

Столтенберг назвал ситуацию вокруг Украины главной причиной проблем в отношениях НАТО и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг после заседания Совета НАТО-Россия, что в данный момент украинский кризис, в основном, определяет взаимоотношения между альянсом и Москвой.

"Этот конфликт очень глубоко и сильно влияет на безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе и остается главной причиной нынешнего состояния отношений между Россией и НАТО", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции.

"Между союзниками (по НАТО - ИФ) и Российской Федерацией продолжают существовать основополагающие разногласия по вопросу Украины и урегулирования украинского конфликта", - отметил он.

По словам Столтенберга, для альянса остается приоритетом урегулирование ситуации на востоке Украины, однако положение дел остается "хрупким".
Генсек при этом указал на сохранение тяжелого вооружения вблизи линии разграничения сторон и на затруднения для доступа международных наблюдателей в зону конфликта.

"Мы приветствуем продолжающиеся дипломатические усилия по продвижению и выполнению минских соглашений всеми сторонами", - сказал также генсек НАТО.

"Диалог идет непросто, но именно по этой причине он так важен", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]