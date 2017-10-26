Столтенберг назвал ситуацию вокруг Украины главной причиной проблем в отношениях НАТО и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг после заседания Совета НАТО-Россия, что в данный момент украинский кризис, в основном, определяет взаимоотношения между альянсом и Москвой.
"Этот конфликт очень глубоко и сильно влияет на безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе и остается главной причиной нынешнего состояния отношений между Россией и НАТО", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции.
"Между союзниками (по НАТО - ИФ) и Российской Федерацией продолжают существовать основополагающие разногласия по вопросу Украины и урегулирования украинского конфликта", - отметил он.
По словам Столтенберга, для альянса остается приоритетом урегулирование ситуации на востоке Украины, однако положение дел остается "хрупким".
Генсек при этом указал на сохранение тяжелого вооружения вблизи линии разграничения сторон и на затруднения для доступа международных наблюдателей в зону конфликта.
"Мы приветствуем продолжающиеся дипломатические усилия по продвижению и выполнению минских соглашений всеми сторонами", - сказал также генсек НАТО.
"Диалог идет непросто, но именно по этой причине он так важен", - добавил Столтенберг.
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