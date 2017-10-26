Страховщики Азербайджана в январе-сентябре увеличили премии на 6%, выплаты - на 13%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составили 414 млн 352 тыс. 724,97 манатов, что на 6,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 281 млн 647 тыс. 784,28 манатов (рост на 12,3%) или 68% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 123 млн 875 тыс. 358,5 манатов (рост на 40,4%), по страхованию иное, чем жизнь - 157 млн 772 тыс. 425,78 манатов (спад на 3%).
По обязательным видам страхования премии в январе-сентябре составили 132 млн 704 тыс. 940,69 манатов (спад на 4,9%).
За 9 месяцев текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 188 млн 579 тыс. 730,19 манатов, что на 12,9% выше показателя 9 месяцев прошлого года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 147 млн 725 тыс. 550,63 манатов (рост на 17,8%) или 78,3% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 89 млн 51 тыс. 943,49 манатов (рост на 43,2%), по страхованию иное, чем жизнь - 58 млн 673 тыс. 607,14 манатов (спад на 7,2%).
По обязательным видам страхования выплаты в январе-сентябре составили 40 млн 854 тыс. 179,56 манатов (спад на 1,7%).
А.Азизов
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