Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0107 RUR   0.0294 GBR   2.2553 TRY   0.4527

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 12° 17° 28 Окт 14° 19° 29 Окт 13° 22°

Финансы 26.10.2017 16:22

Страховщики Азербайджана в январе-сентябре увеличили премии на 6%, выплаты - на 13%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составили 414 млн 352 тыс. 724,97 манатов, что на 6,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 281 млн 647 тыс. 784,28 манатов (рост на 12,3%) или 68% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 123 млн 875 тыс. 358,5 манатов (рост на 40,4%), по страхованию иное, чем жизнь - 157 млн 772 тыс. 425,78 манатов (спад на 3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-сентябре составили 132 млн 704 тыс. 940,69 манатов (спад на 4,9%).

За 9 месяцев текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 188 млн 579 тыс. 730,19 манатов, что на 12,9% выше показателя 9 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 147 млн 725 тыс. 550,63 манатов (рост на 17,8%) или 78,3% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 89 млн 51 тыс. 943,49 манатов (рост на 43,2%), по страхованию иное, чем жизнь - 58 млн 673 тыс. 607,14 манатов (спад на 7,2%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-сентябре составили 40 млн 854 тыс. 179,56 манатов (спад на 1,7%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ


Похожие новости


Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-сентябре сохранила СК PASHA Heyat Sigorta Страховщики в Азербайджане в сентябре увеличили премии по ОСАГО на 21% Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-августе сохранила СК PASHA Heyat Sigorta Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta Лидером по страховым премиям в Азербайджане в I полугодии стала СК PASHA Heyat Sigorta Лидером по страховым премиям в Азербайджане в январе-мае стала СК PASHA Heyat Sigorta

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]