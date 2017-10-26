Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-сентябре сохранила СК PASHA Heyat Sigorta

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в январе-сентябре 2017 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий "PASHA Heyat Sigorta" в отчетном периоде составил 112 млн 191,908 тыс. манатов или 27,1% всех взносов страховщиков за 9 месяцев 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-сентября также вошли: "PASHA Sigorta" (93 млн 613,711 тыс. манатов), "Ateshgah" (27 млн 857,207 тыс. манатов), "Ateshgah Heyat" (25 млн 870,451 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (23 млн 275,534 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 68,2% всех премий страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде премии получили все 22 страховые компании, действующие на рынке.

Среди страховых компаний в январе-сентябре 2017 года наибольший объем выплат произвела "Ateshgah Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 38 млн 563,497 тыс. манатов или 20,4% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-сентября также вошли: "PASHA Heyat Sigorta" (38 млн 287,872 тыс. манатов), "PASHA Sigorta" (35 млн 160,967 тыс. манатов), "Qala Heyat Sigorta" (14 млн 420,574 тыс. манатов), "Ateshgah" (11 млн 662,065 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 73,2% всех выплат страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде возмещение произвели также все 22 страховые компании, действующие на рынке.

А.Азизов