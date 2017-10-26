Численность американских войск у российских границ увеличилась в разы, это было сделано под лозунгом демонизации российско-белорусских учений "Запад-2017", отмечает постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
"Мы имеем по итогам этих учений то, что имеем: российских войск в Белоруссии нет, а вот (численность) американских войск в Польше удвоилась, а может быть, увеличилась и в четыре раза", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
При этом, по его словам, "за этой дымовой завесой демонизации учений "Запад" как-то прошли незамеченными многонациональные учения на территории Швеции и учения в Польше, где отрабатывались, в том числе, оборонительные, контрнаступательные и наступательные задачи".
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