Численность американских войск у российских границ увеличилась в разы, это было сделано под лозунгом демонизации российско-белорусских учений "Запад-2017", отмечает постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Мы имеем по итогам этих учений то, что имеем: российских войск в Белоруссии нет, а вот (численность) американских войск в Польше удвоилась, а может быть, увеличилась и в четыре раза", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

При этом, по его словам, "за этой дымовой завесой демонизации учений "Запад" как-то прошли незамеченными многонациональные учения на территории Швеции и учения в Польше, где отрабатывались, в том числе, оборонительные, контрнаступательные и наступательные задачи".