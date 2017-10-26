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СНГ 26.10.2017 17:14

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на уровне прогнозов

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс., до 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США.


Показатель совпал со средними прогнозами рынка и остается близко к историческому минимуму.


Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, понизилось на 9 тыс., до 239,5 тыс., минимума с конца августа.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 октября, уменьшилось на 3 тыс. - до 1,89 млн. Показатель обновил рекордный минимум с декабря 1973 года.


Отмечается, что показатель вернулся в норму в Техасе, но остается повышенным во Флориде после урагана "Ирма".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]