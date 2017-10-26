Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на уровне прогнозов

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс., до 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США.



Показатель совпал со средними прогнозами рынка и остается близко к историческому минимуму.



Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, понизилось на 9 тыс., до 239,5 тыс., минимума с конца августа.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 октября, уменьшилось на 3 тыс. - до 1,89 млн. Показатель обновил рекордный минимум с декабря 1973 года.



Отмечается, что показатель вернулся в норму в Техасе, но остается повышенным во Флориде после урагана "Ирма".