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Дальнее зарубежье 26.10.2017 17:32

Глава Каталонии задержал оглашение ответа на меры Мадрида

Глава Женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон задерживает выступление, в котором он должен объявить об ответе каталонских властей на меры Мадрида по урегулированию кризиса в этом автономном сообществе Испании сообщает в четверг El Pais.

Ранее каталонский телеканал ТВ3 передавал, что в этой речи Пучдемон планировал объявить о роспуске каталонского парламента и назначении внеочередных выборов.

Испанская газета La Vanguardia в свою очередь сообщала, что в случае назначения внеочередных выборов, они могут быть проведены 20 декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]