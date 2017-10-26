Глава Каталонии задержал оглашение ответа на меры Мадрида

Глава Женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон задерживает выступление, в котором он должен объявить об ответе каталонских властей на меры Мадрида по урегулированию кризиса в этом автономном сообществе Испании сообщает в четверг El Pais.

Ранее каталонский телеканал ТВ3 передавал, что в этой речи Пучдемон планировал объявить о роспуске каталонского парламента и назначении внеочередных выборов.

Испанская газета La Vanguardia в свою очередь сообщала, что в случае назначения внеочередных выборов, они могут быть проведены 20 декабря.