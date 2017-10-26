Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст

Задержан один из двух заключенных, сбежавших 23 октября во время этапирования в Баку, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В результате предпринятых со стороны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана комплексных оперативно-розыскных мероприятий задержан и помещен в следственный изолятор сбежавший из-под стражи Али Агами», - говорится в сообщении.

Продолжаются меры по установлению местонахождения второго бежавшего заключенного - Этибара Мамедова.

Как сообщалось, в понедельник во время перевозки поездом в Баку на станции Баладжары бежали заключенные Э.Мамедов и А.Агами.

Э.Мамедов осужден по статье 234.4.3 "Торговля в больших количествах наркотическими веществами", А.Агами - по статьям 120.2.2 "Умышленное убийство из хулиганских побуждений" и 228 "Незаконное хранение огнестрельного оружия" Уголовного кодекса АР.

По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия» УК Азербайджана. В связи с этим арестованы начальник караула Джейхун Самедов и его помощники Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.

Также в связи с данным фактом несколько сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции, в том числе командир конвойного состава, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, освобождены от занимаемых должностей.

Восемь человек, в том числе начальник караула Джейхун Самедов, сопровождавшие вагон с заключенными, уволены из органов юстиции.

Р.Бабаев