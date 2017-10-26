Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы военного сотрудничества обсудили представители министерств обороны Азербайджана и Германии в четверг в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Согласно «Плану двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством обороны Федеративной Республики Германии на 2017 год», в Баку состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны двух стран», - говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также вопросах региональной безопасности.

Р.Бабаев