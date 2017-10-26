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26.10.2017 19:40

Брюссель заподозрил Великобританию в нарушении правил ЕС в области конкуренции

Европейская комиссия начала расследование возможных нарушений европейских правил конкуренции в Великобритании. Речь идет о незаконных налоговых льготах транснациональным корпорациям в этой стране.

В распространенном в четверг коммюнике отмечается, что расследование ведется по статье о незаконной государственной помощи компаниям и предприятиям.

Комиссия проверит, насколько британская схема изъятия некоторых транзакций транснациональных корпораций из-под действия британского налогового законодательства позволяет им платить меньше налогов и нарушает тем самым законодательство ЕС.

"Все компании должны платить справедливую долю налога. Правила борьбы против уклонения от налогов играют важную роль в достижении этой цели. Но правила не должны противоречить собственной цели, позволяя лучше относиться к некоторым компаниям, чем к другим", - заявила в этой связи комиссар ЕС Маргрет Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции.

В коммюнике подчеркивается, что начало расследования не предопределяет его выводов.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]