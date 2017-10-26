Брюссель заподозрил Великобританию в нарушении правил ЕС в области конкуренции

Европейская комиссия начала расследование возможных нарушений европейских правил конкуренции в Великобритании. Речь идет о незаконных налоговых льготах транснациональным корпорациям в этой стране.

В распространенном в четверг коммюнике отмечается, что расследование ведется по статье о незаконной государственной помощи компаниям и предприятиям.

Комиссия проверит, насколько британская схема изъятия некоторых транзакций транснациональных корпораций из-под действия британского налогового законодательства позволяет им платить меньше налогов и нарушает тем самым законодательство ЕС.

"Все компании должны платить справедливую долю налога. Правила борьбы против уклонения от налогов играют важную роль в достижении этой цели. Но правила не должны противоречить собственной цели, позволяя лучше относиться к некоторым компаниям, чем к другим", - заявила в этой связи комиссар ЕС Маргрет Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции.

В коммюнике подчеркивается, что начало расследования не предопределяет его выводов.