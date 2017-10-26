Президент Азербайджана распорядился выделить «Азерсу» 15 млн манат для обеспечение населения водяными счетчиками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению потребителей водяными счетчиками», сообщает сайт главы государства.

В распоряжении отмечается, что для обеспечения водяными счетчиками абонентов из группы населения из государственного бюджета ОАО «Азерсу» выделяется 15 млн манат.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить финансирование и решить все вытекающие вопросы из распоряжения.

Б.Рустамбеков