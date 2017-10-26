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Инфраструктура и тендеры 26.10.2017 18:24

Президент Азербайджана распорядился выделить «Азерсу» 15 млн манат для обеспечение населения водяными счетчиками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению потребителей водяными счетчиками», сообщает сайт главы государства.

В распоряжении отмечается, что для обеспечения водяными счетчиками абонентов из группы населения из государственного бюджета ОАО «Азерсу» выделяется 15 млн манат.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить финансирование и решить все вытекающие вопросы из распоряжения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]