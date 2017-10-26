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Внешняя политика 26.10.2017 18:39

Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества

Вопросы двухсторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования обсудили в среду в Баку министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и посол Республики Афганистан в Азербайджане Мохаммад Таги Халили.

Как сообщает оборонное ведомство, также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.

Посол М.Халили, отметив, что наши страны всегда поддерживают позиции друг друга в различных международных организациях, выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию, проводимую в Афганистане.

Отметив для своей страны важность соглашения между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана о подготовке афганских военнослужащих в специальных учебных заведениях Министерства Обороны Азербайджана в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, М.Халили выразил признательность от имени своего государства и народа.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]