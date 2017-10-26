Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества

Вопросы двухсторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования обсудили в среду в Баку министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и посол Республики Афганистан в Азербайджане Мохаммад Таги Халили.
Как сообщает оборонное ведомство, также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.
Посол М.Халили, отметив, что наши страны всегда поддерживают позиции друг друга в различных международных организациях, выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию, проводимую в Афганистане.
Отметив для своей страны важность соглашения между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана о подготовке афганских военнослужащих в специальных учебных заведениях Министерства Обороны Азербайджана в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, М.Халили выразил признательность от имени своего государства и народа.
Б.Рустамбеков
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