Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества

Вопросы двухсторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования обсудили в среду в Баку министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и посол Республики Афганистан в Азербайджане Мохаммад Таги Халили.

Как сообщает оборонное ведомство, также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.

Посол М.Халили, отметив, что наши страны всегда поддерживают позиции друг друга в различных международных организациях, выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию, проводимую в Афганистане.

Отметив для своей страны важность соглашения между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана о подготовке афганских военнослужащих в специальных учебных заведениях Министерства Обороны Азербайджана в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, М.Халили выразил признательность от имени своего государства и народа.

Б.Рустамбеков