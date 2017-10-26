Заседание азербайджано-иранской межправкомиссии пройдет в декабре в Тегеране

Заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии состоится в декабре 2017 года в Тегеране.

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, в четверг в Баку сопредседатели межправительственной комиссии министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Месуд Кербасиан провели обсуждения вопросов предполагаемых к рассмотрению на предстоящем заседании.

В ходе встречи Ш.Мустафаев отметил, что между Азербайджаном и Ираном подписано более 40 документов. В настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность более 500 иранских компаний, а инвестиции Ирана в экономику Азербайджана превысили $3 млрд.

В свою очередь М.Кербасиан выразил удовлетворенность проделанной работой в плане развития двухсторонних отношений между странами. Отметив важность железнодорожной ветки Газвин-Рашт, иранский министр сообщил, что строительство дороги завершено на 95%. Сдача ее в эксплуатацию ожидается в марте 2018 года.

Б.Рустамбеков