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Бизнес и законодательство 26.10.2017 19:11

Заседание азербайджано-иранской межправкомиссии пройдет в декабре в Тегеране

Заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии состоится в декабре 2017 года в Тегеране.

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, в четверг в Баку сопредседатели межправительственной комиссии министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Месуд Кербасиан провели обсуждения вопросов предполагаемых к рассмотрению на предстоящем заседании.

В ходе встречи Ш.Мустафаев отметил, что между Азербайджаном и Ираном подписано более 40 документов. В настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность более 500 иранских компаний, а инвестиции Ирана в экономику Азербайджана превысили $3 млрд.

В свою очередь М.Кербасиан выразил удовлетворенность проделанной работой в плане развития двухсторонних отношений между странами. Отметив важность железнодорожной ветки Газвин-Рашт, иранский министр сообщил, что строительство дороги завершено на 95%. Сдача ее в эксплуатацию ожидается в марте 2018 года.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МЕЖПРАВКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]