Компании РФ будут чувствовать себя комфортно при ценах на нефть от $40 до $60 за баррель - Moodys

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service сохраняет широкий прогнозный диапазон нефтяных цен - от $40 до $60 за баррель, сообщил вице-президент и старший кредитный эксперт по нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев в ходе 11-й ежегодной конференции агентства.

"Российские компании будут чувствовать себя достаточно комфортно при таком уровне цен", - сказал он.

Соглашение государств ОПЕК и не-ОПЕК внесло существенный вклад в стабилизацию и рост цен на нефть, но о восстановлении баланса пока говорить рано, отметил эксперт.

Если соглашение будет продлено (пока оно действует до конца марта 2018 года), объемы нефтедобычи российских компаний в 2018 году будут сопоставимы с показателями текущего года. В целом воздействие этого соглашения на кредитный профиль компаний в следующем году будет нейтральным с учетом остальных факторов.

Moodys ожидает увеличения долговой нагрузки для крупных госкомпаний российской нефтегазовой отрасли из-за существенных капзатрат и требований властей выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов, отметил эксперт. Однако госкомпании сохранят кредитную устойчивость благодаря сочетанию налоговой политики, динамики нефтяных цен и курса рубля, считают в агентстве.

На вопрос о том, не ухудшится ли соблюдение условий соглашения Саудовской Аравией после IPO Saudi Aramco, Д.Перевезенцев отметил, что Moodys не ожидает подобных изменений.