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Дальнее зарубежье 27.10.2017 09:36

Трамп поручил опубликовать почти 3 тыс. документов об убийстве Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп распорядился опубликовать почти 3 тысячи документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джона Кеннеди, сообщает Белый дом.

"Национальное управление архивов и документации США сегодня предоставит общественности доступ в полном объеме к около 2 тыс. 800 документам", - говорится в сообщении. Там отмечается, что оставшиеся документы будут публиковаться на регулярной основе в ближайшие недели. При этом ведомство будет осуществлять их редакционную правку.

"Президент потребовал беспрецедентной открытости и поручил ведомству свести правки к минимуму", - подчеркивается в сообщении. Документы будут опубликованы к 26 апреля 2018 года.

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Тэги: ТРАМП, КЕННЕДИ, ДОКУМЕНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]