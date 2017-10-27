Назарбаев издал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. "Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике", - говорится в тексте указа.

Документом предписывается правительству республики образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года; принять иные меры по реализации настоящего указа, в том числе организационного и законодательного характера. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Как сообщалось, в апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.

"Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - отмечал президент.