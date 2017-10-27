Назарбаев издал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. "Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике", - говорится в тексте указа.
Документом предписывается правительству республики образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года; принять иные меры по реализации настоящего указа, в том числе организационного и законодательного характера. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.
Указ вводится в действие со дня его опубликования.
Как сообщалось, в апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.
"Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - отмечал президент.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 120 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Yapi Kredi Bank Azerbaijan свел к нулю обязательства перед Центробанком
АЖД создало предприятие для контейнерной перевозки грузов
Азербайджан планирует в 2018г увеличить выплату поощрений экспортерам ненефтяной продукции в 1,5 раза
Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана
Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 40 млн манатов на борьбу с раком
Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов