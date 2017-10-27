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СНГ 27.10.2017 10:32

Администрация США начала реализацию нового закона о санкциях против РФ

Администрация США начала процесс практической реализации нового закона о санкциях против России, принятого летом этого года, и направила в Конгресс список российских лиц, связанных с обороной и разведкой.

"Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон разрешил Госдепу подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними", - сказала на брифинге в Вашингтоне представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
По ее словам, этот документ в настоящее время находится на изучении в Конгрессе. Нойерт сказала, что список лиц будет официально опубликован на сайте Госдепа, но точную дату не назвала

В списке около 30 компаний, сообщает The Wall Street Journal. В частности, это концерн "Калашников", "Рособоронэкспорт", самолётостроительная корпорация "МиГ", "Адмиралтейские верфи", концерн "Алмаз-Антей", "Ижмаш", "Ижевский механический завод" ("Байкал"), "Долгопрудненское научно-производственное предприятие", ФНПЦ "Титан-Баррикады", "Уралвагонзавод", "Ростех", "Сухой", ОАК и другие. Согласно требованиям закона, Госдеп должен был составить список до 1 октября, однако в этот срок не уложился.

Закон предусматривает введение с начала 2018 года санкций в отношении лиц, которые совершают с включенными в список компаниями определенные сделки.
Согласно данным WSJ, речь идет, прежде всего, о "значительных" сделках, связанных с обороной или разведывательными целями, таким образом, не все без исключения сделки станут предметом санкций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]