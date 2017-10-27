Нефть Brent подорожала до $59,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в пятницу после роста Brent до максимального уровня за два года на оптимизме в отношении продления соглашения об ограничении добычи нефти
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 увеличилась на 10 центов (0,17%) - до $59,40 за баррель.
Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2 цента (0,04%) - до $52,62 за баррель.
В четверг фьючерс на Brent поднялся на 89 центов, до максимальных с июня 2015 года $59,30 за баррель. WTI подорожала на 46 центов, до $52,64 за баррель, что является максимумом с апреля.
Такой скачок цены Brent объясняется тем, что накануне наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман высказался за продление сделки по сокращению производства после марта 2018 года.
"Саудиты последовательно придерживаются своей позиции, направленной на продление сокращения добычи и постепенное снижение мировых запасов топлива", - говорит глава трейдингового отдела LPS Partners Майкл Хайли.
Вместе с тем рост котировок WTI ограничивается данными о том, что объем добычи нефти в США на минувшей неделе подскочил на максимальную величину с 2012 года и достиг 9,51 млн баррелей в сутки после того, как закончилось влияние последствий тропического шторма "Нейт".
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 120 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана
Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 40 млн манатов на борьбу с раком
Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Путин заявил о необходимости поддержки взявших сирот из детдомов семей
Volkswagen сократил прибыль вдвое в III квартале и повысил выручку
Бурунди стало первым покинувшим Международный уголовный суд государством
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов