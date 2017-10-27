Нефть Brent подорожала до $59,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в пятницу после роста Brent до максимального уровня за два года на оптимизме в отношении продления соглашения об ограничении добычи нефти

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 увеличилась на 10 центов (0,17%) - до $59,40 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2 цента (0,04%) - до $52,62 за баррель.

В четверг фьючерс на Brent поднялся на 89 центов, до максимальных с июня 2015 года $59,30 за баррель. WTI подорожала на 46 центов, до $52,64 за баррель, что является максимумом с апреля.

Такой скачок цены Brent объясняется тем, что накануне наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман высказался за продление сделки по сокращению производства после марта 2018 года.

"Саудиты последовательно придерживаются своей позиции, направленной на продление сокращения добычи и постепенное снижение мировых запасов топлива", - говорит глава трейдингового отдела LPS Partners Майкл Хайли.

Вместе с тем рост котировок WTI ограничивается данными о том, что объем добычи нефти в США на минувшей неделе подскочил на максимальную величину с 2012 года и достиг 9,51 млн баррелей в сутки после того, как закончилось влияние последствий тропического шторма "Нейт".