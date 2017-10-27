Манат укрепился к евро до 1,98AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 октября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 октября ЦБА установил 1,9782 манат/1EUR (26 октября – 2,0107 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 октября сохранил на уровне 0,0294 манат/1RUB.

А.Азизов