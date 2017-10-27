В Азербайджане в текущем году отмечается 200-летие переселения немцев в Азербайджан. Об истории переселения немцев в Азербайджан, о причинах такого шага в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан" рассказал автор исследований в этой области Салахаддин Эюбов.

- Расскажите, пожалуйста по подробнее о ваших последних исследованиях

- Меня часто волновал вопрос, связанный с немецкими поселениями в Азербайджане. В Баку это понятно - было связано с нефтью. Какова была основная причина переселения их в наши сельские места? Сегодня к 200-летию этих событий они становятся еще более актуальными. Долгие годы «немецкий вопрос» в советской историографии был закрытым для исследователей, и эта проблема в азербайджанской историографии также оставалась инкогнито. И только после вступления на путь независимости нашей страны, в основном, немецкие страницы истории Азербайджана стали изучаться представителями отечественной историографии. Институт Истории Академии Наук Азербайджанской Республики наверстает, в силу известных исторически – социальных обстоятельств, пробелы, связанные с историей Азербайджана за последние 217 лет. Отрадно, что эти исследования становятся достоянием общественности. Переселение их из Германии в Азербайджан началось ровно 200 лет тому назад. Поскольку это напомнило мне другую подобную историю, произошедшую в Палестине, мы вернемся к этой истории позже, я решил глубже познакомиться и встретиться с исследователями данного вопроса; так, я познакомился с отзывчивыми учеными Института Истории и интересной монографией «Немцы в Северном Азербайджане».

- Вы говорите, что «История доказала, что немцы Азербайджана были правы»? В чем?

- Да, эта история о христианском учении, о тысячелетнем царстве Иисуса Христа и о приходе Спасителя – миллениуме. Приверженцы появились в Германии, а затем поселились в Азербайджане еще до миллеритов и тамплиеров, в 1817 году. Часть немцев-колонистов признавала «хилиазм», то есть веру во второе пришествие Иисуса Христа и создание на земле «тысячелетнего царства». МИЛЛЕНАРИЗМ - религиозное учение о 1000-летнем царстве (миллениуме) Иисуса Христа - о приходе Спасителя, начинающемся, согласно Апокалипсису, его вторым пришествием и оно будет длиться до Армагеддона и Страшного суда.

- Как Вы можете утверждать об истинности выдвинутых вами предположений по сравнению с другими специалистами - историками, посвятивших всю свою жизнь “азербайджанским“ немцам?

- Хороший вопрос. Я, конечно, по образованию не историк и все исторические данные приобрел благодаря ученым Института Истории, за что им очень благодарен и подчеркиваю это при каждом случае. Но, около 30-и лет своей жизни я посвящаю, казалось, простым, на первый взгляд, вопросам, связанными с целью нашего пребывания на земле и познанию нашего Создателя.... Да, они в совершенстве знают историю, но не предисторию данного вопроса (!) не говоря о том, что они как профессионалы, в основном, оперируют историческими и архивными материалами и вследствие чего, упустили религиозные исследования и аналогичные исторические переселения, и недооценивают основной религиозный фактор из-за влияния социалистического режима. К тому же у меня уже есть такой “опыт” опережения специалистов, хотя в области математики; мною впервые получена математическая модель пространственной кривой в зависимости от трех параметров, используемых в бурении нефтяных и газовых скважин, которая так же пригодна для вычислений траекторий и параметров любой пространственной кривой. Предвзятость в данном вопросе – самый большой камень преткновения и очень многое зависит от степени отрешенности. Понимание слов Его и постижение речений Богоявлений нисколько не зависят от человеческой учености. Они зависят лишь от чистоты сердца, непорочности души и свободы духа. В настоящее время развитие фундаментальных наук происходит, в основном, на стыке двух наук. Даже такая консервативная наука как история, при соблюдении данного принципа может достичь определенных результатов, т.к. рассматривает те или иные аспекты истории под новым углом зрения и без предрассудков. Хотя, в последнее время, особенно часто можно услышать и увидеть новые плоды исторических исследований, что связано с возникновением благоприятных социальных изменений и соответствующих определенных степеней свободы.

В начале ХIХ века, как в исламском, так и в христианском мире ожидали прихода Мессии. Это было время странных и тревожных событий. Некий крещенный еврей из Палестины, Йозеф Вольф, предсказал, что пришествие Христа случится в 1847 г. В палате Представителей Конгресса США были выступления - проповеди об этом событии. В 1831 г. начал свои выступления о пришествии Христа Уильям Миллер (миллериты), в Европе - Голландии, Греции, Германии (тамплиеры). «Лихорадка пришествия» достигла своего апогея к 1844 году (Уильям Сирз, «Как Тать Ночью»). В Азербайджане, Палестине, Турции, Афганистане и др. странах проповедовали о приближении Судного Дня. В конце 30-х годов XIX в. Молла Садых начал проповедовать среди населения, объявив им Благую Весть о том, что скоро грядет восход нового дня и обещанный Вестник (Махди или Гаим) воскреснет, чтобы объявить о новой Вере божественного Посланника. Его учение очень быстро распространилось в Ордубаде, на его родине, и в округе. По преданиям, его последователями становились одновременно 10 и даже 20 тысяч жителей этого региона. (Об этом периоде и событиях дается широкая информация знаменитым писателем Азербайджана Мамед Саид Ордубади в «Хаятым ва мухитим»).

- Расскажите, пожалуйста по подробнее о переселении немцев

- Как было отмечено выше, в начале ХIХ века, как в христианском, так и в исламском мире ожидали прихода Мессии. Еще в 1815 году, т.е. до миллеритов и тамплиеров, в США и Европе (Голландии, Греции, Германии) и их выступлениях о пришествии Христа 1831 году, приверженцы Милленаризма, т.е. немецкие христианские сектанты обращаются к Александру I – русскому царю, с просьбой разрешить им переселиться на Кавказ. Процесс переселения немецких христианских сектантов на Центральный Кавказ начался в 1817 году (!) - год рождения пророка Мирза Хусеин Али - Бахауллы).

Еленендорф - Гейгель (Ханлар)

- Когда началось массовое переселение их и какая цель преследовалась?

- С целью освоения и установления политической власти на завоеванной территории Кавказа, Россия, взяв за основу свои государственные интересы, старалась вклинить в массу коренного населения региона иноэтнические элементы. Поэтому правительство разрешило переселиться немцам-колонистам Поволжья на Кавказскую линию. В ходе завоевания Центрального Кавказа, а также северных земель Азербайджана Российской империей немцы-колонисты появились также на территории Азербайджана. Кампания по переселению немецких христиан в страну началась сразу после заключения Гюлистанского мирного договора между Россией и Иранским государством в 1813 году. Царское правительство заявляло, что, переселяя немцев на Кавказ, преследует цель способствовать развитию здесь с их помощью ряда отраслей местного сельского хозяйства и кустарного промысла. Однако, не меньшее, если не большее значение придавалось усилению христианского элемента, как в регионе, так и в Северном Азербайджане. Процесс переселения немецких христианских сектантов на Центральный Кавказ начался в 1817-1818 годах. В ходе завоевания Центрального Кавказа, а также северных земель Азербайджана Российской империей немцы-колонисты появились также на территории Азербайджана. Идейным вдохновителем переселения немцев на Кавказ был главнокомандующий Кавказской армии генерал А.П.Ермолов.

Для понимания одного из мотивов немцев-переселенцев необходимо прояснить ситуацию в германских королевствах после наполеоновских войн и понять причины устремленности немцев на Кавказ в начале ХIХ века. Одной из главных, на наш взгляд, причин исхода немцев были в первую очередь конфессиональные мотивы. Как было отмечено ранее, часть религиозных сект признавала «хилиазм», то есть веру во второе пришествие и создание на земле «тысячелетнего царства». Одной из сект, уверовавших в подобное, были «сепаратисты», учение которых основывалось на идеях, изложенных в трудах И.Таулера, К.Эккартсгаузена и А.Гана. В окончательном виде «сепаратистское учение» сформулировали И.Г.Штиллинг и его ближайшая соратница и последовательница, фаворитка императора Александра I баронесса В.Крюденер. Именно она сыграла большую роль в переселении немецких религиозных сепаратистов на Кавказ.

Первая немецкая колония на Кавказе – Мариенфельд была создана близ села Сарти-чала в октябре 1817 года выходцами из Вюртемберского королевства. Переселенцы в количестве 181 человека (31 семья) прибыли в Тифлис. Колония Мариенфельд относилась к Сарти-чальским колониям, которые находились в Тифлисском уезде.

Вслед за первой партией колонистов, отправившихся на Кавказ, в путь собрались еще 1400 семей из Вюртемберга. Весной 1818 года 500 немецких семей вновь тронулись в путь. Осенью того же года до Тифлиса добралось всего 486 семей. Возлагая на немцев большую надежду, как на культуррегертов, несущих на новые места европейскую культуру, передовые методы хозяйствования и христианскую идеологию, Россия оказывала им всевозможную помощь.

Для последних групп переселенцев, решили предоставить удобные земли в Елизаветпольском уезде. Таким образом, часть немцев осенью 1818 года оказалась в городе Елизаветполе и перебрались на берег Гянджа-чая. Переселенцы основали здесь колонию, названную Еленендорф – в честь великой княгини Елены Павловны. Первоначально в Еленендорфе проживали 118 семей колонистов. Это была первая немецкая колония в Северном Азербайджане. Вторая появилась в 1819 году и была названа Анненфельд – в честь великой княгини Анны Павловны, королевы Нидерландской. В том году здесь поселились 67 семей. В Борчали были образованы две колонии – Екатериненфельд и Александергильф, где проживали, примерно 116 семей. Следовательно, в 1818-1819 годах были образованы четыре колонии.

- Как долго они предполагали задерживаться на Кавказе?

- Немецкие колонии, образованные в первой трети ХIХ века на Центральном Кавказе, в том числе в Северном Азербайджане, во многом отличались от основанных здесь же русских сел. Обособленный образ жизни колонистов, в определенной степени объясняется тем, что большая их часть относилась к конфессиональным сепаратистам, не предполагавшим долго задерживаться на Кавказе и дожидавшимся срока ухода в Иерусалим. Этот город они считали конечной целью их движения из Вюртемберга через Россию на христианский Восток.

- Таким образом, религиозный сепаратизм явился одной из главных причин исхода?

- Однозначно. B 1843 году (За один год до того, как Баб впервые объявил о Своей Миссии) среди сепаратистов распространилось известие о том, что «Бог устами их пастырей, требует переселения сепаратистов в Святую землю. Вскоре сепаратисты известили главноначальствующего на Кавказе о своем решении отправиться в Иерусалим. Для их задержания была отправлена казачья команда во главе с полковником М.Н.Коцебу. Мирные переговоры не дали положительного результата. Более того, сепаратисты из всех немецких колоний Центрального Кавказа стали собираться в Екатериненфельде. В 1843 году их было около 40 семей. При выходе сепаратистов из Екатериненфельда они были остановлены казачьим заслоном, а их руководители – арестованы. Для решения данного вопроса, в конце 1843 года сепаратисты, с разрешения местной администрации, отправили двух своих посланцев в Иерусалим и одного в Стамбул. Им было поручено найти место для поселения в Святой земле - в Османской империи. Однако, посланцы вернулись не с утешительными известиями - на Востоке их не ждали.

- Немцы же были не единственные переселенцы и были другие миссионеры.

- Да, Вы правы. При проведении целенаправленной колониальной политики, Российская империя не только заселяла завоеванные окраины христианскими этносами – немцами-колонистами, армянами, русскими сектантами, а также с помощью отдельных христианских миссионерских обществ пыталась насадить христианство в регионе, понимая, что население Кавказа, где почти большая часть исповедовала Ислам, не примет политическую власть иноверной, иноэтничной державы. В эти годы на Кавказе миссионерской деятельностью занимались также миссионеры иноправославного исповедания. Так, активную миссионерскую деятельность вели Шотландские миссионеры. Но еще в 1802 г. директор Эдинбургского миссионерского общества обратился к российскому правительству с просьбой позволить образовать на южной границе империи миссионерское общество протестантской конфессии. Однако, шотландские миссионеры смогли обратить в христианство только двух азербайджанцев; одним из которых был Мирза Мамед Али Казым бек, названного по крещении Александр Казым Беком.

- Все же почему немцы выбрали именно Азербайджан, а не другие места?

- По версии некоторых исследователей выбор Азербайджана связан с тем, что они воспринимали и эти земли священными, связанные с Нойем (этималогия Нахичевань – связана с Нух чыхан). Они были осведомлены тем, что на Кавказе остался Ноев ковчег, поэтому были христиане, которые хотели побывать в столь святом месте. По другой версии община, скорее всего, уцелеет в Азербайджане после Конца Света. Xoтя, некоторые ученые затрагивают религиозную причину переселения немцев, но она не доведена до завершения. И многие исследователи причину связывают, в основном, с материальными затруднениями. Полагаясь на исследователей Библии и на результаты исследований «... немцы должны искать себе убежища на Востоке, «в той надежде, что Господь там восстановит Царство верующих, как он восстановлял таковое в первый раз избранием Авраама и ниспосланием Светого Духа во второй раз. Третье же царство восторжествует навсегда и соединит в себе все народы земли». Для встречи «последнего дня» немцы вознамерились поселиться как можно ближе к Иерусалиму, «почитаемому ими сборным местом, избранным самим Богом». История доказала, что немцы, поселившиеся в Северном Азербайджане были правы.

- И все же, что за история произошла в Палестине, о которой вы говорили в начале нашего разговора?

- Нами впервые рассмотрены вопросы в целом и с теологической точки зрения. Как видно из вышеприведенного, хотя немцам, поселившимся в Азербайджане не дали возможность продолжения дальнейшего путешествия к конечной цели – т.е. «движение в Иерусалим» был приостановлен и они вынуждены были и, следовательно, отреклись от своего намерения переселиться в Палестину, их землякам-тамплиерам повезло намного больше, так как обосновались недалеко от Иерусалима, а именно на предгории Кармель (гора Бога в переводе с иврит) в г.Хайфе. Дома, построенные с представителями этой колонии сохранились до наших дней, которая так и названа “Немецкая колония”, что находится у подножия горы Кармель, где находится вход в грандиозную террасу – сады Бахаи и духовный и административный центр Веры Бахаи.

История немцев в Северном Азербайджане открывает еще одну неизвестную страницу в их жизни т.е. стремление их встретить Обетованного, носителя подлинного Откровения Божьего, Явителя – Бахауллы. И как показывает 200-летняя история немцев-лютеран, они являлись далеко не фанатиками, как указывают большинство исследователей, а оказались на вершине исследований Библии, связанных со вторым Пришествием Христа. Кстати, эти исследования и свершившиеся впоследствии события, связанные с Верой Бахаи, подтверждают правильность их суждений, которые совпадают с результатами исследований Исаака Ньютона, как выяснилось в обнаруженных только в последние годы, главной целью жизни этого знаменитого физика было выявление точной даты Второго Пришествия.

- Что вы можете рассказать об их отношениях с азербайджанцами и об их дальнейшей участи?

- Если принять во внимание то, что в начале ХIХ века в Еленендорфе проживали 600 человек, а в начале ХХ века, в Еленендорфе было уже 2105 жителей, то можно заключить, что за 90 лет существования колонии численность ее населения увеличилась втрое. Трудолюбие и работоспособность немецких переселенцев составляли их специфическую черту и являлись одним из основных факторов высокого развития хозяйства колонистов на Центральном Кавказе. Из 2 миллионов 400 тысяч немцев, проживающих в то время в Российской империи, на долю Азербайджана приходилось всего 6 тыс. немцев-колонистов. Благодаря непосредственной помощи и местного населения – азербайджанцев, они смогли найти себе источники воды, преодолеть трудности, болезни и выжить. Заняться виноделием и экспортом вина в Россию (более, чем в 183 города до Сахалина) и в Германию, что способствовало процветанию их, и быть самыми богатыми людьми среди немцев России. Поэтому, в трудные годы азербайджанцев-мусульман они встали на защиту и спасли многих из них; не стали вмешиваться ни в политику, ни в религиозные распри, подстрекаемые некоторыми заинтересованными силами (армянами) того времени - начала ХХ века.