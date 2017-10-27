Трамп одобрил допрос в конгрессе осведомителя ФБР по урановой сделке

Президент США Дональд Трамп считает правильным снятие запрета на допрос информатора ФБР, который может пролить свет на условия и детали так называемой урановой сделки между Америкой и Россией, сообщил телеканал CNN.
"Президент ориентировал высокопоставленных членов администрации на то, чтобы они способствовали минюсту в вопросе сотрудничества с конгрессом по снятию кляпа", - цитирует телеканал одного из своих источников.
Как ранее сообщило издание The Hill, министерство юстиции США дало разрешение осведомителю ФБР выступить в заинтересованных комитетах американского конгресса с информацией, касающейся американо-российской ядерной сделки и связанных с ней фактов коррупции.
"Сегодня вечером (в минувшую среду - ИФ) минюст разрешил осведомителю раскрыть (в комитетах конгресса - ИФ)... информацию и документы, касающихся, предположительно, подкупа и коррупции по сделкам не урановом рынке, включая, но не ограничиваясь, Вадимом Микериным, компаниями "Росатом", "Тенекс", Uranium One, и Фондом Клинтона", - сообщила представитель министерства Сара Флорес.
Имя осведомителя не разглашается. Ранее он хотел раскрыть коррупционные схемы, однако не мог этого сделать, так как был связан соглашением о неразглашении с администрацией экс-президента Барака Обамы.
В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Хилари Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.
В связи с этим Трамп заявил журналистам: "Думаю, что продажа урана России таким образом, как это было сделано, при огромных денежных суммах, которые прошли через сделку, является, считаю, Уотергейтом нового времени".
Ранее американский суд приговорил российского бизнесмена Вадима Микерина к четырем годам тюрьмы.
Его обвинили в том, что он, являясь главой дочерней компании "Росатома" TENAM Corp., участвовал в "откатах" за урановые сделки. В.Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
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