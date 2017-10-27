Капитализация Microsoft выросла до рекорда

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2018 фингода намного сильнее ожиданий рынка благодаря успеху облачного бизнеса.

Акции компании в ходе предварительных торгов в пятницу подскочили на 4,6%, до рекордной отметки в $82,34 за акцию. С начала года капитализация компании выросла на 27%, до $606,66 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,58 млрд, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с $5,67 млрд, или 72 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Выручка компании увеличилась на 12% - до $24,54 млрд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 72 центов на акцию при выручке в $23,56 млрд.

Отмечается, что потенциальная выручка корпоративных облачных сервисов Microsoft (Azure и Office 365) - показатель продаж за последний месяц, умноженный на 12 - составил $20,4 млрд. Два года назад глава компании Сатья Наделла поставил цель достичь $20 млрд лишь к концу текущего фингода. На тот момент показатель составлял $6,3 млрд.

За минувший квартал Microsoft вернула акционерам $4,8 млрд в виде дивидендов и за счет выкупа собственных акций, сообщается в отчетности. Размер дивидендов был увеличен на 8% - до $0,42 на акцию.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла в июле-сентябре на 14% - до $6,92 млрд. Продажи сервиса Azure взлетели на 90%.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, повысило выручку на 28% - до $8,24 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов увеличились на 10%, для частных пользователей - на 12%, причем число подписчиков Office 365 выросло до 28 млн человек.

Между тем выручка бизнеса More Personal Computing, включающего Windows, игровые консоли Xbox и устройства Surface, практически не изменилась и составила $9,4 млрд. Продажи устройств Surface повысились на 12%, доходы от продаж игр и консолей - на 1%.

Компания прогнозирует, что в текущем квартале выручка More Personal Computing составит $11,7-12,1 млрд, Productivity and Business Processes - $8,75-8,95 млрд, Intelligent Cloud - $7,35-7,55 млрд.