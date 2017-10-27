Доллар поднялся до максимума за три месяца в ожидании утверждения налоговой реформы в США

Доллар в пятницу подорожал до максимума за три месяца после того, как Палата представителей Конгресса США приняла бюджетную резолюцию, благодаря которой Сенат сможет утвердить налоговую реформу президента Дональда Трампа простым большинством (для чего у республиканцев хватает голосов), а не большинством в 60%, сообщает агентство Bloomberg.
Евро продолжает снижение на заявлениях Европейского центрального банка (ЕЦБ). Падение единой валюты по итогам недели, как ожидается, будет максимальным с марта.
Долларовый индекс ICE поднялся на 0,2%.
Евро к 9:28 по Москве в четверг стоил $1,1628 по сравнению с $1,1651 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам прошлой сессии. Курс доллара к японской нацвалюте поднялся на 0,2% - до 114,19 иены.
Австралийский доллар опустился до минимума за три месяца из-за политического скандала. Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс покинул федеральный парламент. Он лишился должности из-за двойного гражданства, нарушающего конституцию страны.
Из-за ухода Джойса правящая Либерально-национальная коалиция потеряла абсолютное большинство голосов в нижней палате и теперь имеет 75 из 150 мест.
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