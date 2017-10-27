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СНГ 27.10.2017 11:13

Источник назвал вероятную причину крушения российского Ми-8 у Шпицбергена

Некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях могли спровоцировать катастрофу вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена, сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах авиационного поиска и спасения.

"Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида - Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета", - сказал источник.

Источник не исключил, что пилоты могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения), либо с другим психологическим явлением, которое побудило совершить некорректные действия в воздухе.

Версия технической неисправности воздушного судна также рассматривается, но маловерятна. "Вертолет был произведен в 2013 году, должным образом и своевременно обслуживался. Тем не менее, отказ техники со счетов сбрасывать нельзя, но он маловероятен. Авиакомпания и фрахтователь - трест "Арктикуголь" имеют достаточный ресурс для обслуживания воздушных судов и внимательно следят за их состоянием. Ранее инцидентов с воздушными судами, находящимися на балансе "Арктикуголь" на Шпицбергене не происходило", - сказал источник.

Он сообщил, что утром в пятницу в район предполагаемого крушения направилось норвежское спасательное судно с водолазами, которые имеют сертификат для глубоководных работ. В районе поиска задействованы еще шесть норвежских спасательных судов.

"Получены заверения от российской стороны о готовности направить в район поиска самолёт Ил-76 с группой спасателей и водолазов", - сказал источник.

О крушении вертолета недалеко от норвежского населённого пункта Баренцбург на Шпицбергене сообщил ранее в четверг, 26 октября, норвежский спасательный центр. Ми-8 упал в 2-3 км от берега. О пропаже вертолета стало известно в 15:35 по местному времени, его падение подтвердилось в 15:45.

В пресс-службе Минэнерго РФ сообщили "Интерфаксу", что на борту разбившегося близ острова Шпицберген вертолета Ми-8 находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Министерство обнародовало имена находившихся на борту людей. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев, Максим Каулио, а также экипаж: командир Евгений Баранов, второй пилот - Владимир Фролов, бортмеханик - Алексей Паулаускас, техник - Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.

По информации ведомства, следов воздушного судна обнаружено не было.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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