Путин в ходе учений ядерной триады запустил четыре баллистические ракеты

Президент Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", - сказал Песков.
"Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", - подчеркнул пресс-секретарь.
Как ранее сообщалось, Вооруженные силы России в четвергпровели тренировкупо управлению Стратегическими ядерными силами с привлечением наземной, морской и авиационной составляющей, сообщили в министерстве обороны РФ.
"С государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону Кура", - сказали в военном ведомстве.
Пуски также выполнили подводные лодки и самолеты дальней авиации.
"Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону "Чижа" (Архангельская область). Из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону "Кура", - сказали в Минобороны РФ.
Военные сообщили, что к тренировке были также привлечены самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. "Взлетев с базовых аэродромов "Украинка", "Энгельс", "Шайковка", (самолеты) осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Кура" (Камчатка), "Пембой" (республика Коми) и "Теректа" (Казахстан)", - сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.
"Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены", - заявили в военном ведомстве.
Российская ядерная триада включает наземную составляющую - РВСН, атомные подлодки, которые несут баллистические ракеты, а также стратегическую авиацию.
В соответствии с российской военной доктриной, ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения.
Согласно военной доктрине, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и её союзников ядерного, других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 120 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Yapi Kredi Bank Azerbaijan свел к нулю обязательства перед Центробанком
АЖД создало предприятие для контейнерной перевозки грузов
Азербайджан планирует в 2018г увеличить выплату поощрений экспортерам ненефтяной продукции в 1,5 раза
Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана
Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 40 млн манатов на борьбу с раком
Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов