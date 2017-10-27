Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 40 млн манатов на борьбу с раком

Правительство Азербайджана в 2018 году из госбюджета планирует направить 174,8 млн манатов на финансирование различных госпрограмм в сфере здравоохранения.

Согласно бюджетным материалам, на финансирование госпрограмм будет направлено 23,6% средств, предусмотренных в госбюджете в 2018 году на сферу здравоохранения

В частности, на борьбу с почечной недостаточностью планируется в следующем году выделить 23,1 млн манатов, на борьбу с онкологическими заболеваниями – 40,2 млн манатов, на лечение больных диабетом – 36,2 млн манатов.

Кроме этого, в следующем году на применение обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется направить 16,1 млн манатов.

Б.Рустамбеков