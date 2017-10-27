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СНГ 27.10.2017 11:46

Пограничная служба Молдавии запретила въезд российскому эксперту Делягину

Пограничная служба Молдавии не пустила в страну российского эксперта Михаила Делягина.

"Михаилу Делягину запретили въезд в Молдавию, так как он не смог объяснить цель визита", - заявили корреспонденту "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Пограничной службы страны.

Директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин был выслан из Молдавии накануне вечером. В кишиневском аэропорту ему сообщили, что въезд в страну запрещен, после чего, тем же рейсом отправили обратно в Москву, написала в пятницу в социальных сетях председатель фракции Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) в парламенте Инна Шупак.

По ее словам, Делягин был приглашен ПКРМ и Партией европейских левых для участия в международной конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, которую проводят в пятницу молдавские коммунисты.

Шупак назвала "верхом маразма" тот факт, что "молдавские пограничники сфотографировали текст выступления российского ученого "Актуальные уроки Великой Октябрьской Социалистической революции".

"Что, теперь в Молдавии запрещены материалы о революции? Или сотрудники пограничной полиции, таким образом, просвещаются?" - задается вопросами депутат парламента Молдавии.

Это уже не первый случай, когда молдавские власти запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, науки и журналистам. В июле въезд закрыли большой группе артистов, которые направлялись в Приднестровье для участия в концерте по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. Тогда же вице-премьер РФ, представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон грата в Молдавии. В сентябре был запрещен въезд в Молдавию журналистке "Комсомольской правды" Дарье Асламовой, чуть раньше - главному редактору газеты "Аргументы и факты" Игорю Черняку. Они намеревались в Кишиневе взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]