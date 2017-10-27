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Транспорт и связь 27.10.2017 11:43

Каспар намерен развивать сотрудничество с российской ОСК

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) планирует сотрудничать с российской Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), отмечается в сообщении Каспар.

Перспективы сотрудничества Каспар и ОСК обсудил глава пароходства Рауф Велиев в Баку с главой департамента по маркетингу и связям ОСК Дмитрием Пряхиным

«В ходе встречи Р.Велиев был проинформирован о новых пассажирских судах, которые будут задействованы в круизе на Каспии. При этом глава пароходства отметил, что в настоящее время Азербайджан всесторонне изучает данный вопрос», - говорится в информации.

По данным Каспар, Нижегородский завод «Красное Сормово», входящий в ОСК, с 1971 года до сих пор построил по заказу Азербайджана 17 судов для перевозки жидких и сухих грузов.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» - крупнейшая судостроительная компания России. В корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро. В настоящее время на базе ОСК консолидировано большая часть российского судостроительного комплекса.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, ОСК, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]