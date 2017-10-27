Каспар намерен развивать сотрудничество с российской ОСК

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) планирует сотрудничать с российской Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), отмечается в сообщении Каспар.
Перспективы сотрудничества Каспар и ОСК обсудил глава пароходства Рауф Велиев в Баку с главой департамента по маркетингу и связям ОСК Дмитрием Пряхиным
«В ходе встречи Р.Велиев был проинформирован о новых пассажирских судах, которые будут задействованы в круизе на Каспии. При этом глава пароходства отметил, что в настоящее время Азербайджан всесторонне изучает данный вопрос», - говорится в информации.
По данным Каспар, Нижегородский завод «Красное Сормово», входящий в ОСК, с 1971 года до сих пор построил по заказу Азербайджана 17 судов для перевозки жидких и сухих грузов.
АО «Объединенная судостроительная корпорация» - крупнейшая судостроительная компания России. В корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро. В настоящее время на базе ОСК консолидировано большая часть российского судостроительного комплекса.
Н.Аббасова
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 120 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана
Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 40 млн манатов на борьбу с раком
Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Путин заявил о необходимости поддержки взявших сирот из детдомов семей
Volkswagen сократил прибыль вдвое в III квартале и повысил выручку
Бурунди стало первым покинувшим Международный уголовный суд государством
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов