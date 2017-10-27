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СНГ 27.10.2017 11:47

Дума поздравила Украину с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Госдума на заседании в пятницу приняла постановление о поздравлении народа Украины с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Проект постановления подготовил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ("Единая Россия"). В документе отмечается, что 28 октября 2017 года исполняется 73 года со дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

"Депутаты Государственной Думы, представляющие многонациональный народ-победитель, поздравляют граждан братской Украины с 73-й годовщиной ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выражают надежду, что вечная память об этом великом подвиге наших предков навсегда останется в сердцах народов России и Украины", - говорится в документе.

Вместе с тем, депутаты Госдумы "с возмущением констатируют и осуждают проведение на Украине факельных шествий, прославляющих фашистов и их пособников, запрет на законодательном уровне символа Победы - Георгиевской ленты, репрессии против активистов акции "Бессмертный полк" и другие действия, полностью искажающие суть событий 1941 - 1945 годов и оскорбляющие память отцов и дедов, отдавших жизнь за мир на Украине".

Российские парламентарии также отмечают, что "фальсификация истории происходит при сознательном попустительстве и поддержке официального Киева".

В постановлении говорится, что "за период оккупации фашистами и их пособниками на территории Украины были уничтожены миллионы мирных жителей, в том числе в концлагерях и гетто".

Кроме того, российские парламентарии напоминают, что "в ходе боев за освобождение Украины геройски погибли сотни тысяч советских солдат и офицеров, представляющих многонациональный народ Советского Союза, в том числе командующий фронтом генерал Николай Ватутин".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]