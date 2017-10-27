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Дальнее зарубежье 27.10.2017 12:01

Британские власти признали хакеров из КНДР организаторами глобальной атаки WannaCry

Правительство Великобритании официально признало, что за глобальной вирусной атакой WannaCry в мае 2017 года стояли хакеры из Северной Кореи.

Министр безопасности Британии Бен Уоллес в эфире "Би-би-си" заявил, что именно хакерская группировка из КНДР стоит за распространением вируса WannaCry, не уточнив, планирует ли Великобритания какие-либо ответные действия в отношении Пхеньяна.

Вместе с тем, в отчете Национальной службы аудита Соединенного Королевства отмечается, что фонды Национальной службы здравоохранении Англии - главной цели атаки WannaCry в Британии - пострадали от вируса, так как в организации не соблюдались правила и базовые рекомендации по кибербезопасности.

В мае на различные компания, организации и ведомства в 150 странах мира, в том числе в России, была совершена глобальная вирусная атака WannaCry. В организации атаки подозревают хакеров из группировки Lazarus, которые по данным ряда спецслужб, имеют связи с руководством КНДР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]