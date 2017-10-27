Британские власти признали хакеров из КНДР организаторами глобальной атаки WannaCry

Правительство Великобритании официально признало, что за глобальной вирусной атакой WannaCry в мае 2017 года стояли хакеры из Северной Кореи.

Министр безопасности Британии Бен Уоллес в эфире "Би-би-си" заявил, что именно хакерская группировка из КНДР стоит за распространением вируса WannaCry, не уточнив, планирует ли Великобритания какие-либо ответные действия в отношении Пхеньяна.

Вместе с тем, в отчете Национальной службы аудита Соединенного Королевства отмечается, что фонды Национальной службы здравоохранении Англии - главной цели атаки WannaCry в Британии - пострадали от вируса, так как в организации не соблюдались правила и базовые рекомендации по кибербезопасности.

В мае на различные компания, организации и ведомства в 150 странах мира, в том числе в России, была совершена глобальная вирусная атака WannaCry. В организации атаки подозревают хакеров из группировки Lazarus, которые по данным ряда спецслужб, имеют связи с руководством КНДР.