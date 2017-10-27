Азербайджан планирует в 2018г увеличить выплату поощрений экспортерам ненефтяной продукции в 1,5 раза

Правительство Азербайджана планирует расширить список ненефтяных товаров, поощряемых для экспорта и увеличить средства, выделяемые на выплату поощрений экспортерам данной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

"В госбюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено выделение 15 млн манатов, что на 5 млн манатов больше чем в 2017 году", - отметили в Минфине.

В октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3%-6% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.

К товарам применяются следующие коэффициенты: мед – 1,5, сухофрукты – 1,5, хурма – 1, гранат – 1, мучные кондитерские изделия – 1,5, консервированные овощи и фрукты – от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре – 2, фруктовые и овощные соки – 2, соусы и пряности – 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки – 1,5, вина и другие алкогольные напитки – 2, Нафталановая мазь – 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи – 2, одежда и другие изделия из хлопка – 2, шелк – 1,5, ковры – 2.

В госбюджете Азербайджана на 2017 год предусмотрено 10 млн манатов на выплату поощрений экспортерам ненефтяной продукции.

Б.Рустамбеков