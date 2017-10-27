АЖД создало предприятие для контейнерной перевозки грузов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) учредило дочернее предприятие ООО «ADY Konteyner» для контейнерной перевозки грузов, отмечается в сообщении общества.

«Решение о создании ООО «ADY Konteyner» связано с увеличением в Азербайджане спроса на услуги в сфере грузоперевозок, отвечающих международным стандартам и с учетом увеличения конкуренции в перевозках блок-поездами на большие расстояния», - подчеркивается в информации.

По данным АЖД, в функции «ADY Konteyner» входит: осуществление контейнерных перевозок, закупка контейнеров для различного типа грузов, их использование и обеспечение эксплуатации, и оказание всех видов услуг, связанных с контейнерами.

«Отныне «ADY Konteyner» занимается управлением всех контейнерных площадок в Азербайджане и железнодорожными перевозками контейнеров. Так, в обязанности новой компании входит перевозка контейнеров из стран Каспийского и Черноморского регионов, Европы, Средней Азии, Дальнего Востока и Персидского залива, а также оказание логистических услуг по международным стандартам», указывается в сообщении.

Кроме того, «ADY Konteyner» выступает оператором по перевозке контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, и экспедитором со стороны Азербайджана по первому грузовому поезду из 32 контейнеров, запускаемому по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Н.Аббасова