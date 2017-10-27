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Происшествия 27.10.2017 12:35

Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана

Полиция Абшеронского РУП по подозрению в совершении крупной квартирной кражи задержала жителя Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Житель Баку Фуад Зейналов задержан по подозрению в краже 62 тыс. евро из квартиры на территории Абшеронского района», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, органы правопорядка задержали жителя столицы Эшгина Набиева, который подозревается в совершении кражи аксессуаров к мобильным телефонам на сумму 30 тыс. манатов из магазина на проспекте Азадлыг. Э.Набиев работал продавцом в этом же магазине.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]