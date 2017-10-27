Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана

Полиция Абшеронского РУП по подозрению в совершении крупной квартирной кражи задержала жителя Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Житель Баку Фуад Зейналов задержан по подозрению в краже 62 тыс. евро из квартиры на территории Абшеронского района», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, органы правопорядка задержали жителя столицы Эшгина Набиева, который подозревается в совершении кражи аксессуаров к мобильным телефонам на сумму 30 тыс. манатов из магазина на проспекте Азадлыг. Э.Набиев работал продавцом в этом же магазине.

Р.Бабаев