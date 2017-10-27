Власти КНДР решили отпустить задержанных южнокорейских рыбаков

В Пхеньяне приняли решение освободить экипаж южнокорейского рыболовецкого судна, которое 21 октября вошло в территориальные воды Северной Кореи, а затем было перехвачено службами безопасности КНДР, говорится в сообщении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

"КНДР, исходя из гуманитарных соображений, решила возвратить домой судно и его команду, приняв во внимание тот факт, что все члены экипажа честно признались в совершенном проступке, неоднократно извинились и попросили о снисхождении", - сообщает ЦТАК.

Рыбаков и их судно отпустят в пятницу после того, как сопроводят до границы КНДР и Южной Кореи в Японском море.

В свою очередь в южнокорейском министерстве по делам объединения подтвердили, что всех 10 рыбаков и их судно должны отправить обратно в то время, которое обозначили власти КНДР.

В министерстве также пообещали расследовать обстоятельства этого инцидента.