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Дальнее зарубежье 27.10.2017 12:47

Власти КНДР решили отпустить задержанных южнокорейских рыбаков

В Пхеньяне приняли решение освободить экипаж южнокорейского рыболовецкого судна, которое 21 октября вошло в территориальные воды Северной Кореи, а затем было перехвачено службами безопасности КНДР, говорится в сообщении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.
"КНДР, исходя из гуманитарных соображений, решила возвратить домой судно и его команду, приняв во внимание тот факт, что все члены экипажа честно признались в совершенном проступке, неоднократно извинились и попросили о снисхождении", - сообщает ЦТАК.
Рыбаков и их судно отпустят в пятницу после того, как сопроводят до границы КНДР и Южной Кореи в Японском море.
В свою очередь в южнокорейском министерстве по делам объединения подтвердили, что всех 10 рыбаков и их судно должны отправить обратно в то время, которое обозначили власти КНДР.
В министерстве также пообещали расследовать обстоятельства этого инцидента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]