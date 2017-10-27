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Регион 27.10.2017 13:01

Турецкие спецслужбы за неделю уничтожили более 70 курдских боевиков

В результате контртеррористических операций турецких спецслужб в период с 19 по 25 октября нейтрализованы 72 курдских боевика, говорится в сообщении Генерального штаба вооруженных сил Турции.

В ходе КТО погибли восемь военнослужащих, еще 11 солдат вооруженных сил Турции получили ранения.

Контртеррористические операции против боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в Турции, США и ЕС, проводились в турецких провинциях Хаккари, Ширнак, Эрзерум, Сиирт, Диярбакыр, а также в северных районах Ирака.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]