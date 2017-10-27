Турецкие спецслужбы за неделю уничтожили более 70 курдских боевиков

В результате контртеррористических операций турецких спецслужб в период с 19 по 25 октября нейтрализованы 72 курдских боевика, говорится в сообщении Генерального штаба вооруженных сил Турции.

В ходе КТО погибли восемь военнослужащих, еще 11 солдат вооруженных сил Турции получили ранения.

Контртеррористические операции против боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в Турции, США и ЕС, проводились в турецких провинциях Хаккари, Ширнак, Эрзерум, Сиирт, Диярбакыр, а также в северных районах Ирака.