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Дальнее зарубежье 27.10.2017 15:16

В сенате заявили о сокрытии Twitter факта продажи рекламы RT во время выборов в США

Американские сенаторы, входящие в комитет по разведке палаты представителей Сената США, заявили, что Twitter не сообщал сенату о покупках RT рекламы в социальной сети в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году, сообщает американское издание The Hill.

Спикер комитета Марк Уорнер сказал журналистам, что представители Twitter скрыли эту информацию в ходе закрытого обсуждения в комитете в прошлом месяце, отмечает издание.

"Мы не комментируем наши частные переговоры с кем-либо из рекламодателей, даже с бывшими", - заявили в Twitter на запрос издания.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети сообщение, в котором предложила конгрессу США обратить внимание на то, что Twitter предлагал российскому телеканалу увеличить финансирование и масштабы рекламной кампании во время выборов в США.

Позже в Twitter заявили, что прекращают сотрудничество с RT и "Спутник".

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Тэги: : США, TWITTER, RT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]