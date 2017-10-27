В сенате заявили о сокрытии Twitter факта продажи рекламы RT во время выборов в США

Американские сенаторы, входящие в комитет по разведке палаты представителей Сената США, заявили, что Twitter не сообщал сенату о покупках RT рекламы в социальной сети в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году, сообщает американское издание The Hill.

Спикер комитета Марк Уорнер сказал журналистам, что представители Twitter скрыли эту информацию в ходе закрытого обсуждения в комитете в прошлом месяце, отмечает издание.

"Мы не комментируем наши частные переговоры с кем-либо из рекламодателей, даже с бывшими", - заявили в Twitter на запрос издания.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети сообщение, в котором предложила конгрессу США обратить внимание на то, что Twitter предлагал российскому телеканалу увеличить финансирование и масштабы рекламной кампании во время выборов в США.

Позже в Twitter заявили, что прекращают сотрудничество с RT и "Спутник".