В сенате заявили о сокрытии Twitter факта продажи рекламы RT во время выборов в США

Американские сенаторы, входящие в комитет по разведке палаты представителей Сената США, заявили, что Twitter не сообщал сенату о покупках RT рекламы в социальной сети в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году, сообщает американское издание The Hill.
Спикер комитета Марк Уорнер сказал журналистам, что представители Twitter скрыли эту информацию в ходе закрытого обсуждения в комитете в прошлом месяце, отмечает издание.
"Мы не комментируем наши частные переговоры с кем-либо из рекламодателей, даже с бывшими", - заявили в Twitter на запрос издания.
Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети сообщение, в котором предложила конгрессу США обратить внимание на то, что Twitter предлагал российскому телеканалу увеличить финансирование и масштабы рекламной кампании во время выборов в США.
Позже в Twitter заявили, что прекращают сотрудничество с RT и "Спутник".
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