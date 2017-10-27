Каталонские националисты предложили начать процесс объявления республики

Правящая коалиция в парламенте Каталонии в пятницу внесла на рассмотрение депутатов предложение о запуске процесса провозглашения республики.

В документе, распространенном в парламенте, в частности предлагается принять необходимые декреты о каталонском гражданстве, дать ход заключению соглашения о двойном гражданстве с Испанией, выработать необходимые нормы для изменения и применения норм местного, автономного и государственного права, а также Закона о юридическом переходе, представить всем государствам и институтам предложение о признании Каталонской республики, заключить международные соглашения, начать процесс переговоров с испанским государством с учетом прав и обязанностей экономического характера.

Однако юридический отдел парламента Каталонии отказался выносить это предложение на рассмотрение депутатов, поскольку эта инициатива ранее была приостановлена по решению Конституционного суда Испании наравне с законом о проведении референдума и законом о юридическом переходе.