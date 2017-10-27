Предприниматели в Азербайджане в пятницу получили кредиты по линии НФПП на 1,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям в экономическом районе Аран льготных кредитов на общую сумму 543 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты до 13,3 тыс. субъектов предпринимательства.
НФПП в пятницу организовал в Бардинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.
"В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 1,3 млн. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Бардинском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, бахчеводства, производство сухофруктов и хлебопекарен", - подчеркивается в сообщении.
По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть более 80 рабочих мест.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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