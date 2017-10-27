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Финансы 27.10.2017 15:32

Предприниматели в Азербайджане в пятницу получили кредиты по линии НФПП на 1,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям в экономическом районе Аран льготных кредитов на общую сумму 543 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты до 13,3 тыс. субъектов предпринимательства.

НФПП в пятницу организовал в Бардинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 1,3 млн. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Бардинском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, бахчеводства, производство сухофруктов и хлебопекарен", - подчеркивается в сообщении.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть более 80 рабочих мест.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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