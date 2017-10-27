Судан заинтересован в изучении опыта работы службы ASAN – почетный консул Азербайджана

Глава МИД Эльмар Мамедьяров и почетный консул Азербайджана в Судане Тариг Зейналабдин провели обмен мнениями по вопросам расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Суданом, в том числе развития туризма и авиасообщения.
Э.Мамедьяров поздравил Т.Зейналабдина в связи вступлением в должность почетного консула Азербайджана в Судане, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
На встрече также было отмечено, что эффективное сотрудничество двух стран в международных организациях в частности в рамках ООН и Организации исламской солидарности, дало толчок двухстороннему сотрудничеству.
Кроме этого, министр высоко оценил поддержку Суданом решений, принятых международными организациями относительно оккупации Арменией территорий Азербайджана и поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
В свою очередь, Т.Зейналабдин отметил заинтересованность Судана в изучении опыта работы Государственного агентства гражданских услуг и социальных инноваций (ASAN) и выразил заинтересованность его страны в сотрудничестве в этом направлении.
Б.Рустамбеков
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