Более 20 кандидатов на получение стипендии мэра Москвы утверждены в Азербайджане

Кандидаты на получение стипендии мэра Москвы среди студентов азербайджанских вузов утверждены в пятницу на заседании Попечительского совета.
«Выплата стипендии мэра Москвы является важным элементом поддержки студентов, демонстрирующих отличную успеваемость в учебе», - заявил на заседании попечительского совета в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку депутат Милли Меджлиса, глава Русской общины Азербайджана (РОА) Михаил Забелин.
По его словам, программа способствует углубленному изучению и популяризации русского языка в Азербайджане. «Мы благодарны руководству республики за то, что отношение к русскому языку в Азербайджане находится на самом высоком уровне», - отметил М.Забелин, подчеркнув, что программа «Выплата стипендии мэра Москвы» реализуется в Азербайджане уже 10 лет.
Депутат отметил увеличение числа студентов в республике, получающих образование на русском языке. «Если два года назад в Азербайджане на русском языке образование получали 16 тыс. студентов, то сегодня их число достигло 17 тыс. В связи с этим хотелось бы обратиться к мэру Москву с просьбой расширишь число стипендиатов программы», - добавил он.
РОА при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы провела заседание Попечительского совета по программе «Стипендия мэра Москвы» по итогам летней сессии 2016-2017 учебного года.
Программа реализуется для студентов государственных вузов республики с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников Азербайджана, а также оказания содействия их обучению в вузах с преподаванием на русском языке.
В рамках указанной программы в ходе заседания осуществляется комплекс мероприятий по отбору в студенческой среде кандидатов в стипендиаты.
На заседании попечительского совета были утверждены 22 кандидатуры на получение стипендии мэра Москвы.
На ее получение могут претендовать студенты второго курса и старше по различным специальностям. Предпочтение отдается студентам-отличникам из малоимущих семей, принимающих активное участие в общественной жизни. Размер стипендии составляет 27 тыс. рублей в год.
Р.Бабаев
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