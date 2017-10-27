Дворкович заявил о готовности Турции отказаться от дополнительных требований к поставкам зерна из РФ

Турция готова отказаться от механизма, усложняющего поставки российской агропродукции, в частности, пшеницы и растительного масла, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мы получили заверение от турецких коллег, что ранее объявленный механизм о необходимости заверения счетов-фактур при поставках зерновых культур и иных культур в консульствах на территории России не будет фактически применяться, если мы увидим позитивные шаги с двух сторон по остальным направлениям", - заявил А.Дворкович журналистам.
"Будем эту ситуацию продолжать отслеживать. Если, тем не менее, этот механизм будет активно применяться, то у нас в руках остаются все возможности для принятия ответных мер", - отметил он.
Дворкович также сообщил о "позитивных шагах" в процессе обеспечения доступа российской животноводческой продукции на турецкий рынок.
"Кроме того, мы увидели позитивные шаги со стороны турецких коллег по доступу российских продовольственных товаров на турецкий рынок. Проведены инспекции наших животноводческих предприятий, и мы рассчитываем в скором времени на открытие турецкого рынка для наших компаний по этим видам продукции", - сообщил он.
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