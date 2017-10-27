Азербайджан и Гватемала интересуются развитием торгово-экономических связей и инвестициями

Азербайджан и Гватемала могут активизировать сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты нового посла Гватемалы в Баку Ларса Хенрика Пира.

"Собеседники на встрече отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, торговли и культуры. Кроме этого, есть необходимость в большей информации об Азербайджане и Гватемале для развития отношений", - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.

А.Азизов