Еврокомиссия профинансирует прорывные исследования и инновации в 2018-2020 годах

Европейская комиссия сообщила в пятницу, каким образом она намерена израсходовать 30 млрд евро по программе финансирования исследований и инноваций ЕС на 2018-2020 годы "Горизонт 2020", из которых 2,7 млрд евро предназначены для запуска Европейского совета по инновациям.

"Искусственный разум, генетика, блокчейн: наука лежит в основе сегодняшних самых перспективных прорывных инноваций. Европа находится на переднем крае науки и техники во всем мире и будет играть важную роль в инновациях", - заявил член Еврокомиссии по научным исследованиям, науке и инновациям Карлос Моэдас на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия будет действовать совместно с Европейским советом по инновациям, который сегодня предпринимает первые шаги, чтобы "предоставить многим инновационным европейским компаниям трамплин для лидерства в мире".

"Горизонт 2020" - это европейская программа финансирования исследований и инноваций с бюджетом в 77 млрд евро, которая поддерживает высокую степень научного совершенства в Европе и способствует ярким научным прорывам, таким как открытие экзопланет и гравитационных волн, объясняют в Еврокомиссии.

В ближайшие три года Европейская комиссия планирует усилить эффект своего финансирования исследований, концентрируясь на меньшем числе тем и выбирая наиболее значимые из них, как миграция, безопасность, климат, экологически чистые виды энергии, цифровая экономика. Программа будет также отдавать предпочтение прорывным инновациям, создающим рынки.

Моэдас объявил, что Еврокомиссия запускает первую фазу работы Европейского совета по инновациям. В 2018-2020 годах она выделит 2,7 млрд евро из бюджета программы "Горизонт 2020" на поддержку инноваций высокой степени риска и высокой доходности и тем самым приступит к созданию рынка будущего.

В коммюнике Еврокомиссии, распространенном в пятницу, названы политические приоритеты Брюсселя в области инноваций.

В перечне указаны низкоуглеродная энергетика (3,3 млрд евро), циркулярная экономика (1 млрд евро), переход к цифровой экономике и соответствующие изменения в европейских промышленности и услугах (1,7 млрд евро), формирование союза безопасности (1 млрд евро), миграция (200 млн евро).

Бюджет в 2,2 млрд евро будет выделен для проектов "чистой энергии" в четырех областях: возобновляемые источники, строительство энергосберегающих зданий, электротранспорт, аккумуляция электроэнергии. При этом 200 млн евро рассчитаны на поддержку развития и производство в Европе электрических батарей нового поколения.

Программа "Горизонт 2020" продолжит финансирование исследований в области фундаментальной науки. На 2018 год для этого предусмотрены 1,86 млрд евро.

Планируется также развивать международное сотрудничество в области исследований и инноваций. Предполагается инвестировать более 1 млрд евро в 30 проектных международных инициатив с расчетом на взаимную выгоду.

Евросоюз намерен делиться своим инновационным опытом с государствами ЕС и ассоциированными странами, которые еще не в полной мере участвуют в программе "Горизонт 2020", сообщила Еврокомиссия. В 2018-2020 годах для помощи таким странам предусмотрены 460 млн евро.