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Финансы 27.10.2017 17:07

Президент Алиев обсудил с министром Кербисианом азербайджано-иранское сотрудничество в финансово-банковской сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает динамичное развитие двусторонних отношений с Ираном.

И.Алиев принял в пятницу в Баку министра экономики и финансов Ирана Масуда Кербасиана, сообщает сайт главы государства.

"Президент на встрече подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений с Ираном. По его словам, в 2016 году азербайджано-иранский товарооборот вырос на 70%, в 2017 году – на 30%", - отмечается в информации.

И.Алиев добавил, что все азербайджано-иранские договоренности выполняются, успешно реализуются совместные транснациональные проекты.

"Собеседники на встрече провели обмен мнениями по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспорте, АПК, здравоохранении, финансово-банковской сфере, реализации транспортного коридора Север-Юг", - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]