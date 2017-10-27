Президент Алиев обсудил с министром Кербисианом азербайджано-иранское сотрудничество в финансово-банковской сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает динамичное развитие двусторонних отношений с Ираном.

И.Алиев принял в пятницу в Баку министра экономики и финансов Ирана Масуда Кербасиана, сообщает сайт главы государства.

"Президент на встрече подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений с Ираном. По его словам, в 2016 году азербайджано-иранский товарооборот вырос на 70%, в 2017 году – на 30%", - отмечается в информации.

И.Алиев добавил, что все азербайджано-иранские договоренности выполняются, успешно реализуются совместные транснациональные проекты.

"Собеседники на встрече провели обмен мнениями по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспорте, АПК, здравоохранении, финансово-банковской сфере, реализации транспортного коридора Север-Юг", - подчеркивается в информации.

А.Азизов