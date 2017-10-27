Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму

Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.

"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала она.

Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Ранее Собчак заявила, что Крым являетсяукраинскимс точки зрения международного права.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Ранее журналистка Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

По словам Собчак, ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать "против всех" выбрали бы именно эту графу. "Я хочу представлять всех тех, кто не согласен с тем, что происходит в стране. Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня у нас нет строки "Против всех", которая, на мой взгляд, является отражением того, за что выступает огромное количество людей", - сказала она в эфире т

Собчак также заявила, чтосказаладействующему президенту РФ Владимиру Путину о намерении принять участие в выборах, когда брала у него интервью для фильма о своем отце Анатолии Собчаке. По ее словам, глава государства ответил, что "каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность".

Журналистка также добавила, чтосоветоваласьс оппозиционером Алексеем Навальным по поводу своего выдвижения и ожидает от него поддержки.

Выборы президента, намеченные на март 2018 года, будут назначены в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится. Путин еще не объявил, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.