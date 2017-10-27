Азербайджану и Австралии необходимо определить формат экономического сотрудничества – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты нового посла Австралии в Баку Марка Иннес-Брауна.

И.Алиев на встрече послом отметил значимость взаимных визитов делегаций членов парламента, министров и других делегаций различных уровней.

Касаясь сотрудничества в экономической сфере, президент подчеркнул, что для увеличения взаимного товарооборота необходимо определить формат экономического сотрудничества.

И.Алиев также отметил, что Азербайджан и Австралия, используя широкую сеть портов можно наладить сотрудничество в новых сферах.

И.Алиев акцентировал свое внимание на возможности развития сотрудничества в сфере туризма. В заключении президент выразил надежду, что во время своей дипломатической деятельности в Азербайджане М.Иннес-Браун внесет свой вклад в развитие двухсторонних отношений между Азербайджаном и Австралией.

Б.Рустамбеков