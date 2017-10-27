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Внешняя политика 27.10.2017 17:16

Азербайджану и Австралии необходимо определить формат экономического сотрудничества – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты нового посла Австралии в Баку Марка Иннес-Брауна.

И.Алиев на встрече послом отметил значимость взаимных визитов делегаций членов парламента, министров и других делегаций различных уровней.

Касаясь сотрудничества в экономической сфере, президент подчеркнул, что для увеличения взаимного товарооборота необходимо определить формат экономического сотрудничества.

И.Алиев также отметил, что Азербайджан и Австралия, используя широкую сеть портов можно наладить сотрудничество в новых сферах.

И.Алиев акцентировал свое внимание на возможности развития сотрудничества в сфере туризма. В заключении президент выразил надежду, что во время своей дипломатической деятельности в Азербайджане М.Иннес-Браун внесет свой вклад в развитие двухсторонних отношений между Азербайджаном и Австралией.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]