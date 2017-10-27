Путин поручил чаще конфисковать транспорт за незаконные перевозки пассажиров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по повышению ответственности за незаконную деятельность в сфере пассажирских автоперевозок.
Согласно поручению главы государства меры должны включать введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение оснований применения административных наказаний в виде конфискации транспортного средства.
Поручение должно быть выполнено к 1 апреля будущего года.
Перечень поручений президента по итогам президиума Госсовета, состоявшегося 22 сентября, опубликован на сайте Кремля.
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