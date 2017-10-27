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27.10.2017 18:07

Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,4 млн манатов на строительство автодороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан в Агдамском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан соединяет 14 населенных пунктов, в которых проживают 29 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.

Р.Бабаев

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Тэги: АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]