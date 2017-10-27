Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,4 млн манатов на строительство автодороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан в Агдамском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан соединяет 14 населенных пунктов, в которых проживают 29 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.

Р.Бабаев