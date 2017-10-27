Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,4 млн манатов на строительство автодороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан в Агдамском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Автодорога Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан соединяет 14 населенных пунктов, в которых проживают 29 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.
Р.Бабаев
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