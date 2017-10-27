Баку и Вильнюс договорились о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов

Азербайджан и Литва подписали в пятницу межправительственное соглашение об отмене виз для обладателей служебных паспортов, сообщают официальные литовские СМИ.

«Соглашение по итогам пятого заседания Азербайджано-Литовской межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству подписали глава министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев